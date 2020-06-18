Vali Çiçek göreve başladı
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Vali Çiçek göreve başladı

Vali Çiçek göreve başladıAFYONKARAHİSAR'a atanan Vali Gökmen Çiçek görevine başladı.

18.06.2020 19:11 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:18

Vali Çiçek göreve başladı

AFYONKARAHİSAR'a atanan Vali Gökmen Çiçek görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü iken son kararnameyle Afyonkarahisar Valiliği görevine atanan Gökmen Çiçek için Valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi. Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Jandarma Komutanı Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, vali yardımcıları, kaymakamlar ve valilik personeli tarafından karşılandı. Vali Çiçek karşılama heyetiyle tek tek tanıştıktan sonra karşılama mangasını selamladı.

Karşılama töreninin ardından Vali Gökmen Çiçek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Afyonkarahisar'ın gastronomi alanında hak ettiği yeri fazlasıyla alacağını belirten Vali Çiçek, "Gelmeden önce gastronominin Afyon için ne kadar önemli olduğunu hele son zamanlarda yapılan çalışmaları gördüm. Bunlarla ilgili ilk haftadan itibaren ciddi bir çalışma yapmak istiyorum. Ama önce bunlarla ilgili sizlerle de fikir alışverişinde bulunup, ortak aklı bularak çalışmak istiyorum. Ama ne kadar önemli olduğunu şehir için biliyorum. Afyonkarahisar inşallah gastronomi alanında hak ettiği yerin daha fazlasını alacak" dedi.

Bir gazetecinin 'Koronavirüs gibi küresel bir salgın ile mücadele edildiği bir dönemde Afyonkarahisar'a vali olarak geldiniz. Neler söyleyeceksiniz?' sorusuna Vali Çiçek, "Tehlikeyi büyük ölçüde kontrol altına almaya çalıştığımız, hatta büyük aşama kaydettiğimiz aşikar. Ama rakamlar ortadadır ki tehlike henüz bitmiş değil. Tehlike henüz geçmiş değil, aynı şekilde çalışmamıza devam edeceğiz. Maske hijyen konusunda tüm duyarlılığımız aynı şekilde devam edecek. İnşallah en yakın zamanda pandeminin ilk sürecinden itibaren büyük başarı gösterdiğimiz mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

Vali Çiçek göreve başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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