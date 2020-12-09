Vali Çelik'ten kayıp kadın için 'Geçmiş olsun' ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Vali Çelik'ten kayıp kadın için 'Geçmiş olsun' ziyareti

09.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:13
Vali Çelik'ten kayıp kadın için 'Geçmiş olsun' ziyareti

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesinde, 1 Aralık Salı gününden bu yana kayıp olduğu bildirilen ve kendisinden haber alınamayan Fatma Çeri'yi (66) arama çalışmalarını yerinde inceleyen Kütahya Valisi Ali Çelik, Fatma Çeri'nin eşi ve yakınlarına 'Geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesinde, 1 Aralık Salı gününden bu yana kayıp olduğu bildirilen ve kendisinden haber alınamayan Fatma Çeri'yi (66) arama çalışmalarını yerinde inceleyen Kütahya Valisi Ali Çelik, Fatma Çeri'nin eşi ve yakınlarına 'Geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'un da hazır bulunduğu ziyarette, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ve Arama Kurtarma Ekipleri'nin (AKUT) yaptıkları arama çalışmaları hakkında Vali Çelik'e bilgi verildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, 8 günden bu yana kendisinden haber alınamayan Fatma Çeri'yi bulmak için tüm asayiş birimleri ile Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) seferber olduklarını belirterek, sağlıklı bir şekilde bulunması için duacı olduklarını ifade etti.

Vali Çelik'in geçmiş olsun ziyaretine, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat katıldı. - KÜTAHYA

Vali Çelik'ten kayıp kadın için 'Geçmiş olsun' ziyareti
Vali Çelik'ten kayıp kadın için 'Geçmiş olsun' ziyareti
Vali Çelik'ten kayıp kadın için 'Geçmiş olsun' ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kayıp kadın bulundu
Kayıp kadın bulundu
Otobüsün altında kalan yaşlı kadın, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü
Otobüsün altında kalan yaşlı kadın, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Ersoy Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Demet Özdemir Nesrin Cavadzade
Spor Tisserand Ersun Yanal Pierre Webo Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Çelik'ten kayıp kadın için 'Geçmiş olsun' ziyareti - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 18:20:01. #1.15#
title