Vali Çelik, Polis Şehitliğini ziyaret etti
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Vali Çelik, Polis Şehitliğini ziyaret etti

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Vali Çelik, Polis Şehitliğini ziyaret etti

Kütahya Valisi Ali Çelik, Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle Polis Şehitliğini ziyaret etti.

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Kütahya Valisi Ali Çelik, Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle Polis Şehitliğini ziyaret etti.

Kur'an- Kerim okunup dua edilen ziyarette Vali Ali Çelik, şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret edip karanfil bıraktı.

Vali Çelik, imzaladığı Şehitlik Defteri'ne şu ifadeleri yazdı, "Aziz şehitlerimiz, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü sebebiyle, tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletimizin siz kahraman evlatlarını şükran ve minnetle anmak üzere manevi huzurunuzdayız. Al bayrağımızı özgürce dalgalandırmak, milletimizin can ve mal güvenliğini korumak için canlarınızı feda ederek peygamberlikten sonra en yüce makam olan şehitliğe ulaştınız. Uğruna can verdiğiniz değerlerimizi sonsuza kadar yaşatacak, gerektiğinde canımızı feda etmekten bir an bile tereddüt etmeyeceğiz. Vicdanınızı, kahramanlığınızı, fedakarlıklarınızı nesilden nesile aktarmaya, isimlerinizi yaşatmaya devam edeceğiz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, sizleri rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun!"

Vali Çelik'e Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile şehit yakınları eşlik etti. - KÜTAHYA

Vali Çelik, Polis Şehitliğini ziyaret etti
Vali Çelik, Polis Şehitliğini ziyaret etti
Vali Çelik, Polis Şehitliğini ziyaret etti
Vali Çelik, Polis Şehitliğini ziyaret etti
Vali Çelik, Polis Şehitliğini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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