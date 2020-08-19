Vali Çakır: "Bundan sonra ikaz edecek halimiz kalmadı. Ceza uygulanmasına başladık"
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Vali Çakır: "Bundan sonra ikaz edecek halimiz kalmadı. Ceza uygulanmasına başladık"

Vali Çakır: "Bundan sonra ikaz edecek halimiz kalmadı.

19.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:59

Vali Çakır: "Bundan sonra ikaz edecek halimiz kalmadı. Ceza uygulanmasına başladık"

KASTAMONU - Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kovid-19 şüphesiyle teste tabi tutulan vatandaşların numune verdiği andan itibaren izolasyon sürecinin başladığını belirterek, koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere de uyarıda bulundu. Vali Çakır, "İkaz dönemini bitirdik, direk ceza uygulamasına geçtik. Bundan sonra artık ikaz edecek halimiz kalmadı. Ceza uygulanmasına başladık" dedi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 81 İl'de eş zamanlı "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" gerçekleştirildi. Bu kapsamda Kastamonu'da da Kuzeykent Mahallesinde denetimler yapıldı. Denetimlere Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Sağlık Müdürü Sadettin Yazı ile ilgili personeller katıldı.

"Sağlık İçin Hepimiz İçin" tedbirleri adı altında Kuzeykent Mahallesinde esnafları gezerek alınan tedbirleri yerinde denetleyen Vali Avni Çakır, "Türkiye çapında 81 İl'de eş zamanlı olarak yapılan denetimlerin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. İlimizde bu haftanın en yoğun denetimlerini bugün gerçekleştirmiş oluyoruz. İlimizde yoğun olarak umumi açık yerlerin bulunduğu kafe, restoran gibi yerlerin olduğu Kuzeykent Mahallesinde denetimlerdeyiz. Geçtiğimiz hafta yaptığımız denetimlerde de söylemiş olduğum gibi maalesef ilimiz, koronavirüs vaka rakamlarında halen ciddi bir sayıyı muhafaza ediyor. Ufak tefek inişler yaşasak ta ne yazık ki daha tam olarak inişler yaşanmadı. Bayramdaki ilimizin almış olduğu yoğun ziyaretin etkilerini bu günlerde yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Bununla ilgili Pazartesi günü İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni kararlar aldık. 65 yaş ve üstündeki vatandaşlarımızın sokağa çıkma saatlerinde bir takım değişikliğe gittik. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarına binmeleriyle alakalı saatlerde bir takım değişikliğe gittik. Mesainin başlaması ile bitiş saatlerinde 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarını şu aşamada kullanımlarını biraz ötelemek istiyoruz. Bu konuda hassasiyet bekliyoruz" dedi.

"Numune verildiği andan itibaren izolasyon sürecini başlattık"

Kovid-19 şüphesiyle numune alınan vatandaşların izolasyon süreçlerinin numune verdiği andan itibaren başladığını belirten Vali Çakır, "Bir diğer önemli kararımızda Türkiye'de belki ilk alınan kararlardan bir tanesidir. Kovid-19 şüphesiyle numune alınan vatandaşlarımız, test sonuçlarını beklemeden maalesef günlük hayatlarına, ticari hayatlarına, iş hayatlarına devam ettiklerini gördük. Doktorlarımız, pozitif bir vakayı ilgili kişiye söylemek için telefon açtıklarından nerede olduklarını sorduklarında, bankada veznede olduğunu söylüyor. Bununla alakalı olarak izolasyon sürecinin numunenin verildiği andan itibaren başlaması nedeniyle bir takım kararlar aldık. Test sonuçları belirlenene kadar numune veren vatandaşlarımız bundan sonra ikametlerinde zorunlu olarak kalacaklar. Eğer negatif çıkarsa günlük hayatlarına devam edecekler. Ama sonuçları pozitif çıkarsa izolasyon süreçleriyle birlikte tedavi süreçleri de başlayacak" diye konuştu.

"Düğünler maksimum 3 saat sürecek, uygulamasını hafta sonu göreceğiz"

Düğünlerin maksimum 3 saat kadar süreceğine işaret eden Vali Çakır, uygulamasının ise hafta sonu görüleceğini söyleyerek, "Koronavirüs vakalarının en önemli artış merkezlerinden bir tanesi olan düğün organizasyonlarında da bir takım düzenlemelere gittik. Düğünlerin başlamasıyla bitiş saatleri arasında maksimum 3 saate kadar aynı gün içerisinde tamamlanmasının kararını aldık. Bu hafta sonu bunun uygulamasını göreceğiz. Hafta içinde yoğun bir düğün faaliyeti yoktu ama vatandaşlarımızdan bizlere gelen bu konuda olumlu yaklaşımlar var" şeklinde konuştu.

"Servis kullanan çalışanlarımız, serviste nizami aynı koltuğa oturacaklar"

Servis kullanan çalışanların, serviste nizami olarak aynı koltuğa oturacaklarını ifade eden Vali Çakır, şöyle konuştu: "Bir diğer tedbir olarak ta özellikle ilimizde Organize Sanayi Bölgesi ve diğer sanayi kuruluşlarımıza servis faaliyeti oluyor. Servis kullanan çalışanlarımızı servislerde her gün aynı oturum düzenine uyularak mecburu tuttuk. Allah vermesin bir tanesinde vaka çıkarsa o koltuğa ya da yanındakilere kimlerin oturduğunu onun beyanından ziyade o tam hatırlamıyor bile olsa oturum düzeninden doğru bulmuş olacağız"

"Artık ikaz edecek halimiz kalmadı, ceza uygulamasına başladık"

İdareciler olarak bir takım zorunlu kararlar almakta imtina etmediklerini belirten Vali Çakır, şunları kaydetti: "Biz idareciler olarak bir takım zorunlu kararlar almakta imtina etmiyoruz. Bunları uygularken de alınken de elbette vatandaşlarımızın hayatını çok fazla zorlaştırmak istemiyoruz ama bunlarda mecburuz. Yoğunlukları da bir şekilde idari kararlarla birlikte azaltmamız gerekiyor. Ama onun ötesinde asıl olan ne tür karar alırsak alalım vatandaşımızın bu konuda sağ duyusudur. Eğer vatandaşımız, bu alınan kararlara içtenlikle uyarsa hiçbir sıkıntı yok, karar almaya da gerek yok. Biz bu anlamda vatandaşlarımızın hassasiyetini görüyoruz ama hala da uymayan çeşitli işyerlerimiz, vatandaşlarımız bulunuyor. Bunlarla ilgili olarak ta artık ikaz dönemini bitirdik, direk ceza uygulamasına geçtik. Bundan sonra artık ikaz edecek halimiz kalmadı. Ceza uygulamasına başladık, bu anlamda da ceza tedbirlerini de uyguluyoruz. Ben, yapmış olduğumuz bu denetimlerde sizlerinde verdiği desteği önemsiyorum. İnşallah bu tedbirler el birliğiyle kısa sürede Kastamonu'yu tekrar Kovid-19 kapsamında eski günlerine döndüreceğiz. İnşallah okullarımızın da en kısa sürede yüz yüze eğitimin açılması noktasında vak'alarımızı en az seviyeye indireceğiz.

Vali Çakır: 'Bundan sonra ikaz edecek halimiz kalmadı. Ceza uygulanmasına başladık'

Kaynak: İHA

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