Vali Çakacak virüs tedbirleri kapsamında trafik denetimlerine katıldı
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Özdemir Çakacak, Eskişehir, Ankara, 3. Sayfa

Vali Çakacak virüs tedbirleri kapsamında trafik denetimlerine katıldı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; kenttin giriş ve çıkışında gerçekleşen sağlık kontrolleri ve asayiş denetimlerine katıldı.

31.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:17
Vali Çakacak virüs tedbirleri kapsamında trafik denetimlerine katıldı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; kenttin giriş ve çıkışında gerçekleşen sağlık kontrolleri ve asayiş denetimlerine katıldı.

Eskişehir-Ankara yolu Trafik Uygulama Noktasındaki denetimlere katılan Vali Çakacak'a, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen de eşlik etti. Sağlık ve asayiş denetiminden geçirilen sürücüleri neredeyse tek tek uyaran Vali Çakacak, bu hassas dönemde dikkatli olunması konusunda uyardı.

Ayrıca Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, özel araçlarıyla şehirlerarası yolculuk yapan insanlara ise, gittikleri illerde mutlaka 14 gün evlerinde kalıp kendilerini izole etmelerini, dışarı çıkmamalarının hem kendi hem de toplum sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı.

"Gelen araçlarımız 18 noktada durdurulmakta ve sağlık ekiplerimiz tarafından önce sağlık kontrollerinden geçirilmektedir"

Denetim sonunda açıklama yapan Vali Çakacak, kente giriş-çıkış yapılan 18 noktada kontrollerin yapıldığını hatırlatarak, "Bugün burada şehirlerarası seyahat eden özel araçların ilimiz girişlerinde durdurularak kontrolleri yapılmaktadır. Eskişehir girişlerinde 18 noktada kontroller yapılıyor. Eskişehir'e diğer illerden gelen araçlarımız 18 noktada durdurulmakta ve sağlık ekiplerimiz tarafından önce sağlık kontrollerinden geçirilmektedir. Eğer karantinaya alınması gereken bir durum söz konusu olursa anında karantinaya alınıyor. Başka illerden buraya ikametlerine gelen şahıslarımızın isimlerini arkadaşlarımız yazıyor. İletişim bilgileri alınıyor ve ilçe kaymakamlıklarımız vasıtasıyla bunların takibi yapılıyor. Şehirler arası yolculuk yapıp ilimize gelecekler muhakkak ikametlerinde 14 gün süreyle izole edileceklerdir. Bunu uygulamak durumundayız. Son derece önemli. Bütün dünya bir salgınla karşı karşıya. Bunu da en az hasarla atlatabilmemizin yolu sosyal izolasyon ve sosyal mesafedir. Bunu uygulamak zorundayız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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