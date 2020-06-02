Vali Çakacak'tan "Vefa Sosyal Destek Grupları"na teşekkür ziyareti
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Vali Çakacak'tan "Vefa Sosyal Destek Grupları"na teşekkür ziyareti

Eskişehir'de görev yapan Tepebaşı Vefa Sosyal Destek Grup çalışanlarını ziyaret eden Vali Çakacak, grup görevlilerinin çok önemli ve güzel bir hizmeti yerine getirdiğini, fedakarca bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Vali Çakacak'tan
02.06.2020 11:14 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:17

Eskişehir'de görev yapan Tepebaşı Vefa Sosyal Destek Grup çalışanlarını ziyaret eden Vali Çakacak, grup görevlilerinin çok önemli ve güzel bir hizmeti yerine getirdiğini, fedakarca bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Küresel tehdit haline gelen yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı ülkemizde alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlarımızın alışveriş, ilaç, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Eskişehir Valiliği koordinasyonunda, kaymakamlıkların bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Görevi başındaki personele gayretlerinden dolayı teşekkür eden Vali Çakacak, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadelede görünen ve görünmeyen kahramanlarımız çok önemli görevler üstlenmiştir. Valiliğimizin koordinasyonunda kaymakamlarımızın başkanlığında kurulan Vefa Sosyal Destek Gruplarımız yaklaşık 2,5 aydır sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın her türlü istek ve taleplerini yerine getirmek için 7/24 çalışıyorlar" dedi.

Ziyaret esnasında duygularını dile getiren Vali Çakacak şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı inanılmaz bir mücadele örneği verdi, vermeye de devam ediyor. Salgın döneminde bir kez daha gördük ki, ülkemizde ve Eskişehir'de yapılan Şehir Hastaneleri başta olmak üzere tüm sağlık kurumlarımız vatandaşına üst düzeyde hizmet vererek sağlık alanında ülkemizi tüm dünyada lider marka haline getirdi." Gerek yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın uçaklarla ülkemize getirilmesi, gerekse yurt içindeki vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerinin ücretsiz bir şekilde sunularak 'Güçlü Türkiye' imajının tüm dünyaya gösterildiğini belirten Vali Çakacak, "Türkiye yaşadığı her krizden güçlenerek çıkmıştır. Hiç şüphe yok ki bu salgın sürecinden de diğer ülkelerin aksine daha da güçlenerek çıkacaktır." diye konuştu. Bu zorlu süreçte Vefa Sosyal Destek Gruplarının yaptığı çalışmalardan övgüyle bahseden Vali Çakacak, "Bugüne kadar 59 bin 526 müracaatı değerlendiren Vefa Destek Gruplarımız, 59 bin 451 ihtiyaç talebini yerine getirmiştir ve getirmeye devam etmektedir. Her türlü hizmeti büyük bir heyecanla, sorumluluk ve fedakarlıkla yerine getiren Vefa Sosyal Destek Gruplarında yer alan tüm çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Vali Çakacak'a bu ziyaretlerinde; Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir Türk Kızılayı Şube Başkanı Egemen Temizsoy ve Tepebaşı Vefa Sosyal Destek Gruplarında yer alan kurumların sorumluları eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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