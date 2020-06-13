Vali Çakacak'tan veda ziyaretleri
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Vali Çakacak'tan veda ziyaretleri

Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Özdemir Çakacak, 3 yıldır görev yaptığı Eskişehir'de bir dizi veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

Vali Çakacak'tan veda ziyaretleri
13.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:16

Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Özdemir Çakacak, 3 yıldır görev yaptığı Eskişehir'de bir dizi veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

10 Haziran tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Çakacak ilk olarak; Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Muharip Hava Kuvvet Komutan Yardımcısı ve BHHM'leri Komutanı Hv. Plt. Tümg. İsmail Günaydın, Hava Kontrol Grup Komutanı Hv. Tuğg. Yusuf Erge, MSB 1'inci Hv. Bkm. Fabrika Müdürü Hv. Tuğg. Gürhan Ergürhan ve 1'inci Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Gökhan Ergün'ü makamlarında ziyaret etti.

Daha sonra Vali Çakacak; Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mehmet Özel, Yunus Abdullah Tokgöz ve Savaş Kılıç'ı makamlarında ziyaret ederek veda etti.

Ardından; Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ı ziyaret eden Vali Çakacak, tüm kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve özel sektör temsilcileri ile Eskişehir'in daha da gelişmesi ve kalkınması adına çalışmalar yapmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Ayrıca; Tepebaşı Kaymakamı iken aynı kararname ile Osmaniye iline Vali olarak atanan Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Vali Çakacak, hayırlı olsun temennisinde bulunarak veda etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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