Vali Çakacak'tan 19 Mayıs mesajı
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Vali Çakacak'tan 19 Mayıs mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Çakacak'tan 19 Mayıs mesajı
14.05.2020 14:29 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:29

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Çakacak, mesajında, "Milli Mücadele meşalesinin yakılışının 101. yılında '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hep birlikte yaşamanın mutluluğu, gururu ve heyecanı içerisindeyiz. 19 Mayıs, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme ve zalime asla boyun eğmeyen Türk milletinin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımıdır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 19 Mayıs 1919'da Samsun'da tutuşturulan istiklal meşalesi Amasya, Sivas ve Erzurum'dan geçerek elden ele, dilden dile tüm vatan sathına yayılmıştır. Yok edilmek istenen aziz milletimizin, büyük kahramanlıklar göstererek zafere ulaştırdığı İstiklal Savaşı'nın, milletimiz ve dünya tarihi açısından en önemli sonucu, bağımsızlığımızın sağlanması ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması olmuştur. Cumhuriyetimiz, geride kalan yıllar içerisinde hep büyümüş ve ilerlemiş, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma ülküsüne sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Aynı hedef ve idealler için bugün de millet olarak durup dinlenmeden çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, aziz milletimizin kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs; milletimiz için iftihar kaynağı, gençlerimiz için ise bir ibret vesilesidir. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs'ın, 'Gençlik ve Spor Bayramı' olarak kutlanması bu açıdan son derece anlamlıdır. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin 19 Mayıs'ı anlamaları, özümsemeleri ve bağımsızlık ruhuna sıkı sıkıya bağlı kalmaları bu anlamı daha da pekiştirecektir. Hiç kuşkusuz ki milletimizin geleceği olan gençlerimiz, içinde taşıdıkları sevgi ve heyecanla ülkemizin kalkınmasına katkı verecek en önemli hazinelerimizdir. Gençlerimizin, aziz vatanımızın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde; tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu ve müreffeh geleceğe ulaştıracaklarına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyor; tüm gençlerimizin ve milletimizin '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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