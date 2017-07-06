Vali Çakacak, Sağlık Hizmetleri Konusunda Bilgi Aldı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, ildeki sağlık hizmetleri konusunda bilgi aldı.





Vali Çakacak, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Tunga Barçın, İl Sağlık Müdürü Ali Mumcu, Halk Sağlığı Müdür Vekili Aslı Melekpotuk ile toplantı gerçekleştirdi.



İlin sağlık hizmetleri alanındaki durumu hakkında bilgi alan Çakacak, son yıllarda Türkiye genelindeki sağlık yatırımlarının arttığına dikkati çekti.



Çakacak, vatandaşların sağlık hizmetlerinden genel anlamda memnuniyet duyduklarını ifade ederek, hasta ve hasta yakınlarının sağlık kurumlarından mutlu bir şekilde ayrılmasını sağlamak adına ellerinden gelini yapma gayreti içerisinde olacaklarını belirtti.