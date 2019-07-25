Vali Çakacak, Mihalıççık'ta mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi

Çeşitli programlara katılmak üzere Mihalıççık ilçesine giden Vali Özdemir Çakacak, Mihalıççık Belediyesi'nde gerçekleştirilen 'Muhtarlar Toplantısı'nda talep ve şikayetleri dinledi.

Toplantının açılışında konuşan Vali Çakacak, son yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde göreve seçilen muhtarlara hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Vali Çakacak, muhtarlardan gelen talep ve şikayetleri toplantıda yer alan ilgili kurum müdürlerine hemen ileterek, inceleme yapılmasını, talep ve şikayetlerin en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını istedi. Vali Çakacak, konuşmasının devamında, "Mahalli İdareler Seçimleri dolayısıyla ilk defa seçilen veya yeniden seçilen muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Her ay yaptığımız bu toplantılar vesilesiyle muhtarlarımızla, il ve ilçe daire müdürlerimizle beraber oluyoruz. Muhtarlarımız görev yaptıkları mahallelerde vatandaşlarımızın teveccühleriyle işbaşına gelmiş ve o mahalleye hizmet etmek üzere seçimle işbaşına gelmiş arkadaşlarımız.Mahalle muhtarlarımız mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızla devletimizin arasında adeta bir köprü vazifesi görevi görüyorlar. Muhtarlık müessesesi bizim toplumumuzda son derece önemli bir yer teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşa hizmet etmenin kutsal bir görev olduğunu bildiren Vali Çakacak, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Değerli arkadaşlar bizler, milletimize hizmet etmek amacıyla bu makamlarda bulunuyoruz. Amacımız milletimize hizmet etmek. Milletimize hizmet ederken de herkese en iyi hizmeti vermenin çabası ve gayreti içerisinde olmalıyız. Muhtarlarımız kendi şahsi işleri için resmi dairelere uğramıyor veya resmi dairelerden talep ettiklerini şahsi olarak istemiyorlar. Sadece kendi mahallelerinde yaşayan vatandaşın isteklerini ve taleplerini resmi kurumlara iletiyorlar. Hangi resmi daire olursa olsun bir resmi daireye gittiğinde vatandaşımızı güler yüzle karşılamalıyız. Herkes kendi ailesini düşünsün; annemizin, babamızın ve eşimizin bir resmi daireye gittiğinde nasıl karşılanmasını istiyorsak vatandaşlarımızı da o şekilde karşılamalıyız. Eğer böyle yaparsak vatandaşın devlete olan güvenini arttırmış oluruz. Vatandaşımız resmi dairelere güven içerisinde gelir. Hangi mevkide olursak olalım vatandaşımızı bir tebessümle karşılayıp, memnun ederek resmi dairelerden gönderelim. Eğer bunu başarabilirsek hepimiz toplumsal huzura, toplumsal barışa büyük bir katkı sağlamış oluruz."

Vali Çakacak'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Alper Balcı, Mihalıççık Kaymakamı Mehmet Ali Çolak, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, Orman Bölge Müdürü Recep Temel, İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu ve muhtarlar katıldı. Toplantı, talep ve isteklerin iletilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA