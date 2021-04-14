Vali Çağatay, Hafız Çelebi'yi kabul etti
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Vali Çağatay, Hafız Çelebi'yi kabul etti

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Vali Çağatay, Hafız Çelebi'yi kabul etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Türkiye Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında ikinci olan Hatice Çelebi'ye hediye takdim etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Türkiye Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında ikinci olan Hatice Çelebi'ye hediye takdim etti.

Tatvan Müftülüğüne bağlı Sakine Kalyoncu Kur'an Kursunda eğitim gören 14 yaşındaki Hatice Çelebi, Türkiye genelinde düzenlenen Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasına katılarak ikinci oldu. Bitlis İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani, Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel, Sakine Kalyoncu Kur'an Kursu Hocası ve ailesiyle Vali Çağatay'ı ziyaret eden Hatice Çelebi'ye, yarışmada göstermiş olduğu başarısından dolayı hediye takdim etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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