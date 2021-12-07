Vali Çağatay'dan Hakkari Valisine ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Çağatay'dan Hakkari Valisine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Çağatay'dan Hakkari Valisine ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

HAKKARİ (İHA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Vali Oktay Çağatay, Bitlis İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile birlikte Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık tarafından karşılanan Vali Oktay Çağatay, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Akbıyık ile makamında görüştü.

Vali Akbıyık ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Vali Çağatay ise misafirperverliğinden dolayı Vali İdris Akbıyık'a teşekkürlerini iletti. - BİTLİS

Vali Çağatay'dan Hakkari Valisine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title