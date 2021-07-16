Vali BİLGİN ve Hanımefendi 15 Temmuz Şehidimizin Ailesi ve Gazimiz onuruna yemek verdiler.
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Vali BİLGİN ve Hanımefendi 15 Temmuz Şehidimizin Ailesi ve Gazimiz onuruna yemek verdiler.

Vali BİLGİN ve Hanımefendi 15 Temmuz Şehidimizin Ailesi ve Gazimiz onuruna yemek verdiler.
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Vali BİLGİN ve Hanımefendi 15 Temmuz Şehidimizin Ailesi ve Gazimiz onuruna yemek verdiler.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Valimiz Sayın Osman BİLGİN ve Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendinin ev sahipliğinde 15 Temmuz şehit ailemiz ve gazimiz ile ailesi onuruna yemek düzenlendi.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN ve Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi, düzenlenen onur yemeğinde İlimizin 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Gökhan ESEN' in bizlere en değerli emaneti ailesi ve kahraman 15 Temmuz Gazimiz Kadir ALTINTAŞ ve kıymetli ailesi ile bir araya geldiler. Aziz Şehidimizin ailesi ve Kahraman gazimiz ve ailesiyle hasbihal ederek isteklerini dinlediler.

Vali BİLGİN, 15 Temmuz şehit ailemiz ve kahraman gazimiz ile ailesi onuruna düzenlenen yemekte; Vatanı, istiklali, dini, bayrağı, birlik ve beraberliği uğruna canlarını seve seve feda ederek hür yaşamış bu millete hiçbir zaman esaret zinciri vurulamayacağını tarih boyunca ortaya koyan aziz milletimiz, hain kalkışmanın gerçekleştiği 15 Temmuz akşamında da Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile meydanları akarak, şehadeti en büyük makam ve mevki bilerek, göğsündeki imanla bu ihanet karşısında dimdik ayakta durarak, 251 şehidimizin kanı ile ortaya koymuştur diyerek, devletimizin her zaman kendilerinin yanında olduğunu belirtti.

Vali BİLGİN, 15 Temmuzun yıl dönümü vesilesiyle Vatanın bütünlüğü birliği için, huzurumuz için, çalışırken, mücadele ederken canını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi bir kez daha rahmetle anarak, kahraman gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diledi.

Kaynak: Habermetre

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