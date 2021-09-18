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Vali BİLGİN'e ziyaret...

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Vali BİLGİN'e ziyaret...

Vali BİLGİN' e ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİN 15 Eylül 2021 Çarşamba günü Malatya Platformu Genel Başkanı Muzaffer TUNÇ ve beraberindekileri Valilik makamında kabul etti.

Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 15 Eylül 2021 Çarşamba günü Malatya Platformu Genel Başkanı Muzaffer TUNÇ ve beraberindekileri Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, Malatya Platformu Başkanı TUNÇ ve beraberindekiler ile sohbet ederek, yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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