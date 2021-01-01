Vali Bilal Şentürk, görev başındaki personellerin yeni yılını kutladı
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Vali Bilal Şentürk, görev başındaki personellerin yeni yılını kutladı

01.01.2021 05:54 | Son Güncelleme: 01.01.2021 06:00

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni yıla görev başında giren emniyet ve jandarma ekiplerinin yeni yılını tebrik etti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni yıla görev başında giren emniyet ve jandarma ekiplerinin yeni yılını tebrik etti.

Şentürk, Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği ve Akasya Altı Kontrol Noktasını ziyaret ederek emniyet ve jandarma ekiplerinden son durum hakkında bilgi aldı.

Özverili çalışmaları için personele teşekkür eden Şentürk, umutla yeni yıla girildiğini ifade ederek, şunları aktardı:

"Aşıların da gelmesiyle bereber 2021 yılında pandemiyi artık gündemimizden çıkarmak istiyoruz. İnsanlarımızın bu yılda daha güvenli, daha huzurlu ve refah içerisinde, normal hayatına dönebildiği bir hayat tarzına dönebilmeyi arzu ediyoruz."

Kentin 'huzur kenti' olarak tabir edildiğini kaydeden Şentürk, "Bu akşam görevi başındaki arkadaşlarımızı ziyaret ettik, köylerde jandarma, şehirde de emniyet ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yılbaşı Bilecik'te oldukça sakin geçiyor, dışarıda hiç kimse yok, kural ihlali de yok. Vatandaşlarımız kurallara harfiyen uyuyor." diye konuştu.

Şentürk, koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına da teşekkür ederek herkesin yeni yılını kutladı.

Ekiplere tatlı ikramında bulunan Vali Şentürk, telsiz aracılığıyla görev başındaki emniyet mensuplarının yeni yılını kutladı.

Vali Bilal Şentürk, görev başındaki personellerin yeni yılını kutladı
Vali Bilal Şentürk, görev başındaki personellerin yeni yılını kutladı
Vali Bilal Şentürk, görev başındaki personellerin yeni yılını kutladı
Vali Bilal Şentürk, görev başındaki personellerin yeni yılını kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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