Vali Becel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı
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Vali Becel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

Vali Becel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, Kurtuluş Mücadelemizde büyük rolü olan ve demokrasi tarihimizin temelini oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. Yıldönümünü ve Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi.

Vali Becel, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki İstiklal Mücadelesi'nde önemli bir dönüm noktası olmuş, milletimiz, egemenliğin kayıtsız şartsız kendisinde olduğu yeni bir devletin ilk adımını atmıştır. Yüce Meclis'imiz, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen aziz milletinden aldığı güçle İstiklal Mücadelesi'ni başarıyla sonuçlandırmış, ezelden beri hür yaşayan milletimizin, ebediyete kadar hür yaşayacağını bütün dünyaya duyurmuş ve bağımsızlığını ilan etmiştir. Cumhuriyetin kurucusu ve ilk Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli iradenin tamamlandığı bu anlamlı günü, ülkemizin ve milletimizin en büyük zenginliği ve umut kaynağı olan çocuklarımıza armağan ederek "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı," olarak ilan etmiştir. Dünya çocuklarının katılımıyla kutlanan bu anlamlı bayram, barış ve kardeşlik gibi yüce değerlerin içtenlikle paylaşılmasına, farklı kültürlerin buluşmasına ve kaynaşmasına aracılık eden ve dünyada çocuklara armağan edilmiş olan tek bayramdır. Geleceğimizin teminatı, en kıymetli hazinemiz olan çocuklarımızın; ülkesini ve milletini seven, milli ve manevi değerlerine bağlı, kültür ve medeniyetimizi daha ileri noktalara taşıyacak bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak, ortak hedefimizdir. Kendine güvenen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku ve vizyonu geniş, çağın gerçeklerini kavrayan bugünün çocukları, yarının gençleri olarak sizler, ülkemizin, dinamizmi, zenginliği ve gelişen aydınlık yüzü olacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, geleceğimizin mimarı tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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