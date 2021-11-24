Vali Baruş'a Öğretmenlerden Ziyaret

Vali Baruş, '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ve beraberindeki öğretmenleri makamında kabul etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay öğretmenleri temsilen Battalgazi İlçesi Gazi İlkokulu Müdürü Ahmet Yıldızhan, Öğretmenler Cemile Udun ve Mustafa Erdem ile birlikte Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Vali Baruş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Kanbay ve beraberindeki öğretmenleri kabul ederek bir süre sohbet etti. İl Milli Eğitim Müdürü Kanbay, Öğretmen Günü dolayısıyla yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Baruş, "Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü tebrik ediyor, aileleri ve çocuklarıyla birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet