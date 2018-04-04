Vali Balkanlıoğlu'ndan Basın Kuruluşlarına Ziyaret

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yerel gazeteler ile kentteki temsilciliklere bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçen hafta kentteki görev yapan basın kuruluşlarını ziyaret ederek başarılar dileyen Vali Balkanlıoğlu'nun, yerel gazeteler ve kentteki temsilciliklere bir dizi ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

İlk olarak TRT Haber İl Temsilciliğini ziyaret ederek İl Temsilcisi Mehmet Karakaş'tan bilgiler alan Balkanlıoğlu, TRT Haber kanalının dünyanın her yerinden olduğu gibi Sakarya'daki tüm haberlerin de izleyici ile buluşmasını sağlayan en saygın haber kanallarından birisi olduğunu ifade etti.

Buradan Adapazarı Akşam Haberleri Gazetesine geçen Vali Balkanlıoğlu, yöneticiler ve çalışanlarla bir süre görüştü.

Güçlü, ilkeli bir yerel basının kentin kalkınması ve tanıtımında her zaman ön planda olduğunu vurgulayan Balkanlıoğlu, daha sonra Doğan Haber Ajansı (DHA) Sakarya Bürosuna da uğrayarak İl Temsilcisi Zafer Tokuş ve ajans çalışanlarından bilgi aldı.

Halkın haber alma özgürlüğünün sağlanmasında çok önemli bir görevi yerine getiren DHA'nın da Türkiye'nin önemli haber kuruluşlarından olduğunu aktaran Vali Balkanlıoğlu, ayrıca Medyabar.com haber sitesine yayın hayatında başarılar diledi.

Daha sonra Adapostası Gazetesi yöneticileri ve çalışanları ile bir araya gelen Vali Balkanlıoğlu, son olarak Sakarya Yenihaber Gazetesi'ni ziyaret etti.

Gazetenin dizgi ve matbaa bölümünde incelemelerde bulunan Balkanlıoğlu, tüm ekibe başarılar diledi.