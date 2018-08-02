Vali Balkanlıoğlu'na Ziyaret

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği, Vali İrfan Balkanlıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Balkanlıoğlu, İHH'nın dünyanın her yerinde ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiğini, Sakarya genelinde de yaptıkları güzel işlere şahit olduğunu kaydetti.

Yoksul ve yoksun bölgelere, mazlumlara inançları gereği yardım etmek zorunda olduklarına işaret eden Balkanlıoğlu, "İHH bu yükü üzerimizden alarak bize çok büyük kolaylık sağlıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kurban vekaletlerimizi Arakan'da kesilmek üzere Sakarya İHH'ya emanet ediyoruz." dedi.

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Sebahattin Aydın da 2018 Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında 103 ülke ve bölgede kurban kesimi yapacaklarını anlattı.

Kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını aktaran Aydın, "İHH olarak geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda bağışçılarımızın desteğiyle 106 ülke ve bölgede 2 milyon ihtiyaç sahibine 53 bin 500 kurban hissesi ulaştırdık. Bu yıl da yollarımızı gözleyenler var. Sakarya İHH ekipleri Arakan, Somali, Lübnan ve Moro'da kurban çalışmalarına bizzat katılacak ancak bağışçılarımızın istediği ülke ve bölgede kurbanlarının kesilmesine aracılık etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.