Vali Aziz Yıldırım 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Münasebetiyle Kurulan Standı Ziyaret Etti.
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Vali Aziz Yıldırım 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Münasebetiyle Kurulan Standı Ziyaret Etti.

Vali Aziz Yıldırım 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Münasebetiyle Kurulan Standı Ziyaret Etti.
Habermetre - Haberler | Toplum

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tütün mücadelesi kapsamında 1987 yılından bu yana 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak anılmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tütün mücadelesi kapsamında 1987 yılından bu yana 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak anılmaktadır. Her yıl 9 Şubat gününde sigara ve tütün ürünlerinin kullanımının azaltılması konusunda etkinlikler yapılmaktadır.

Bu doğrultuda, Vali Aziz Yıldırım 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü münasebetiyle Tekirdağ Valiliği önünde kurulan standı ziyaret etti.

Ziyareti sırasında konuşan Vali Yıldırım; "Hepimiz biliyoruz ki bize sağlıklı nesiller lazım. Sağlıklı nesilde sağlıklı bir vücutla oluyor. Vücudumuza iyi bakmayla oluyor. Beynimizin sağlıklı düşünmesi lazım. Kaslarımızın sağlıklı çalışması lazım. Ancak üretimi ve yeni gelişmeleri o sayede sağlayabiliriz. Sigara içmemek her şeyin başında geliyor. İnsan vücuduna zararlı olan pek çok madde var sigara içerisinde. Onun içindir ki, özellikle gençlerimizin sigara içmemelerini arzu ediyoruz. Böyle bir bağımlılığa kapılmamalarını arzu ediyoruz. Bir şekilde bağımlı olanlar varsa gerek sağlık teşkilatımız içerisinde gerekse özel kuruluşlar içerisinde ve Yeşilay'ımızda gerçekleştirilen bağımlılıktan kurtulma eğitimlerine, seanslarına, terapilerine katılmaları mümkündür. Pandemiyle birlikte sigaranın daha da bir zararlı olduğuna dair bilim insanlarının açıklamaları var. Yüzde 14 pandemiyi daha bulaşır hale getirdiği ya da bulaştığı insanlarda daha kötü sonuçlar doğurabileceğine dair bilimsel olarak kanıtlanmış sonuçlar var. Sigara toplum sağlığına da zararlıdır. Sigara uzuv kayıplarına, iş kayıplarına sebebiyet veriyor hayatınızın konforunu yerle bir ediyor. Sigarasız, günler, sigarasız hayatlar, dumansız alanlar, dumansız sağlıklı bir hayat diliyorum. " dedi.

Tekirdağ Valiliği önünde kurulan stantda gün boyunca vatandaşlara görevliler tarafından bilgilendirmeler yapıldı ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Kaynak: Habermetre

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Vali Aziz Yıldırım 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Münasebetiyle Kurulan Standı Ziyaret Etti. - Haberler
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