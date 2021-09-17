Eskişehir Valisi Ayyıldız, Japon Büyükelçi Suzuki'yi kabul etti - Haberler
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Eskişehir Valisi Ayyıldız, Japon Büyükelçi Suzuki'yi kabul etti

AA / Deniz Açık - Haberler | Güncel
Eskişehir Valisi Ayyıldız, Japon Büyükelçi Suzuki'yi kabul etti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki makamında ağırladı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki makamında ağırladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ayyıldız kabulünde, Büyükelçi Suzuki'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eskişehir'in ticari, tarım, turizm, eğitim, kültür, sosyal ve sanayi alanlarında Türkiye'nin önemli illerinden biri olduğunu ifade eden Ayyıldız, karşılıklı iş birliğinin önemli olduğunun altını çizdi.

Büyükelçi Suzuki ise Japonya ile Türkiye arasında geçmişe uzanan köklü ilişkilerin saygı çerçevesinde devamlı büyüyerek ivme kazandığı belirterek, kabulünden dolayı Ayyıldız'a teşekkür etti.

Eskişehir Valisi Ayyıldız, Japon Büyükelçi Suzuki'yi kabul etti

Eskişehir Valisi Ayyıldız, Japon Büyükelçi Suzuki'yi kabul etti

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri
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