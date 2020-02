Vali Aykut Pekmez Gerger'de depremzedelerle bir araya geldi

07.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:02

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gerger ilçesine bağlı Aşağı ve Yukarı Dağlıca köylerini ziyaret etti.



Gerger'deki köy ziyaretlerinde Vali Aykut Pekmez'e İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Gerger Kaymakamı Resul Özdemir ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ eşlik etti.



Depremin meydana geldiği günden bu yana depremden etkilenen Gerger ve Sincik ilçelerine bağlı en ücra köy ve mezraları tek tek dolaşarak vatandaşları yalnız bırakmayan Vali Aykut Pekmez, Gerger İlçesine bağlı Aşağı ve Yukarı Dağlıca köyünde depremde hasar gören evleri inceleyerek, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunup depremzedelerle görüşerek taleplerini dinledi.



Depremden etkilenen Gerger ilçesine bağlı köy ve mezralara dağılan AFAD ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, ön hasar tespit çalışmalarının ardından kesin hasar tespit çalışmalarına başladı. Can kaybının yaşanmadığı depremde birçoğu kerpiç olan evlerde ciddi hasarlar oluştu.



Depremin meydana geldiği günden bu yana tüm köy ve mezraları ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş oldun dileklerini ileten Vali Aykut Pekmez, ziyaret ettiği köylerde vatandaşların dile getirdiği ihtiyaç ve talepleri tek tek not aldırdı.



Aşağı ve Yukarı Dağlıca Köylerinde depremden etkilenen hasarlı yapıları inceleyerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Aykut Pekmez, "Depremden etkilenen tüm köylerimize ilk andan itibaren çadır, battaniye, ısıtıcı ve temel gıda ihtiyaçları temin edilerek, Devlet olarak bütün kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için adeta seferber olduk. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Gerek bizler gerekse de görevlilerimiz depremin etkilerini en aza indirgemek ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için köy köy, mezra mezra dolaşarak vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileğinde bulunup, herhangi bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını soruyoruz. AFAD tarafından kurulan çadırlarda gece yarılarına kadar depremzedelerimizi köylerinde ve mahallelerinde ziyaret ederek varsa eksikliklerimizi gözden geçiriyoruz. Depremin yaralarının bir an önce sarılması amacıyla tüm ekiplerimiz Gerger ve Sincik ilçelerimize bağlı köylere dağılarak ön hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Temennimiz ve duamız Yüce Allah'ın ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmamasıdır. Yaşanan depremde Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.



Depremden etkilenen Aşağı ve Yukarı Dağlıca köylüleri ise depremin meydana geldiği ilk andan itibaren kendilerini yalnız bırakmayan Vali Aykut Pekmez'e ve tüm devlet yetkililerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA