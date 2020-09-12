Vali Ayhan, Hafik Kaymakamı Meral'in nikah şahidi oldu
Sivas Valisi Salih Ayhan, Hafik Kaymakamı Hacı Kerim Meral'ın düğün törenine katılarak nikah şahidi oldu.
12.09.2020 18:01 | Son Güncelleme: 12.09.2020 19:00
Sivas Valisi Salih Ayhan, Hafik Kaymakamı Hacı Kerim Meral'ın düğün törenine katılarak nikah şahidi oldu.
Hacı Kerim Meral ile Şeyda Çaldıran çiftine mutluluklar dileyen Ayhan, evlilik cüzdanını geline takdim etti.
Hafik Gölü'nde düzenlenen törene vali yardımcıları, kaymakamlar, muhtarlar ve davetliler katıldı.
Kaynak: AA