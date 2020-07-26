Vali Aydoğdu, Ihlara Vadisinde yürüyüş yaptı Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve beraberindekiler "Kapadokya'nın İncisi" Ihlara Vadisi'nde yürüyüş yaptı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve beraberindekiler "Kapadokya'nın İncisi" Ihlara Vadisi'nde yürüyüş yaptı.

Vali Aydoğdu, Güzelyurt ilçesindeki, dünyanın "En büyük kanyonları" arasında gösterilen, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurmasıyla adeta açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi'nde, yürüyüş yaptı.

Aydoğdu, gazetecilere, muhteşem bitki örtüsüyle Kapadokya içerisindeki ayrı bir güzelliğe sahip Ihlara Vadisi'ne daha çok turistin gelmesini sağlayacak projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Ihlara Vadisi'nin görülmeye ve gezilmeye değer bir yer olduğunu belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Dünyanın yaşam olan ilk kanyonlarından birisi. Bundan sonraki süreçte yapmamız gereken Ihlara Vadisi'ni öncelikle Türkiye'ye ve bütün dünyaya tanıtmak. Bununla ilgili yaptığımız stratejik planlarımız var. Bunları yeri ve zamanı geldiğinde açıklayacağız. Anadolu toprakları üzerinde farklı medeniyetlere beşiklik etmiş böyle yerlerin az bilinmesi veya bilinmemesi tarihimiz ve kültürümüz açısından çok üzüntü verici. Bu yerlerin tanıtılması için Aksaray'ın bütün dinamikleri ile birlikte elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bundan sonraki süreçte Türkiye'de değişik kesimlerden insanları buraya çağırıp pazar yürüyüşlerini hep birlikte devam ettireceğiz."

Programa, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Gülağaç Kaymakamı Elif Nur Saçal, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, bazı sporcu, öğrenci ve kamu kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA