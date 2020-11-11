Vali Aydoğdu: "Ağaç hepimizi birleştiriyor"
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Vali Aydoğdu: "Ağaç hepimizi birleştiriyor"

11.11.2020 16:41 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:44
Vali Aydoğdu:

Aksaray'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 500 bin adet ağaç fidanı toprakla buluşturuldu.

Aksaray'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 500 bin adet ağaç fidanı toprakla buluşturuldu.

"Geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganıyla düzenlenen ağaç fidanı dikme kampanyası Aksaray-Nevşehir karayolu güzergahında bulunan HİCİP Ağaçlandırma Sahasında gerçekleştirildi. 11 Kasım dolayısıyla saatler 11.11'i gösterdiğinde ilk fidan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu tarafından toprakla buluşturuldu. Belediye Başkanı Evren Dinçer, çocuklar ve vatandaşlarla toprağa ilk suyu döktü. 500 bin ağaç fidanın toprakla buluştuğu kampanya kapsamında Jandarma Uzman Çavuş ile erler, gençlik merkezi öğrencileri, hünerli eller projesi kadınları ve denetimli serbestlik hükümlüleri fidanlarını dikti.

"Bugün Aksaray için çok güzel bir gün, çok mutlu bir gün" diyen Vali Aydoğdu, "Sebebi de şu; Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında bugün Aksaray'da saat 11.11'de 500 bin ağaç fide dikme kampanyasını başlattık. Biz aslında her şeyi konuşuyoruz gelecekle ilgili ama gelecekte bizi bütün kuraklıklardan, mevsim değişikliklerinden koruyacak yegane unsurlardan birisi de ağaçlarımız. Çünkü ağaç demek güzellik demek, insanın kalbinin ve ruhunun ferahlaması demek, gözlerinin dinlenmesi demek ve ağaç diktiğiniz zaman o şehir, şehir olma özelliğini taşıyor. Yani kent olmaktan çıkıyor, şehir oluyor. Bugün burada bütün birim amirlerimizle, belediye başkanımızla birlikte her kesimden, herkesin katıldığı bir kampanya düzenliyoruz ve enteresan bir şey var. Ağaç hepimizi birleştiriyor. Bütün Aksaraylılar, yediden yetmişe buradalar. Bu gerçekten çok umut verici ve bizi mutlu eden bir olay. İlerde bu Dünya'da bir dikili ağacımız olsun diyoruz ve hepimiz buraya bir ağaç diktik. Bizler kısa süreli, süreli olarak bu ayete gelen ve hayatlarını geçirdikten sonra bu dünyadaki vazifelerini bitikten sonra gidecek insanlarız. Onun için biz gittikten sonra geriye kalan sermayelerden birisi de ağaçtır. 500 bin ağacımızı dikiyoruz. Bütün Türkiye'de böyle bir kampanya var. Geleceğe nefes kampanyası. İnşallah 1960'larda, 70'lerde yeşil Aksaray ismiyle hep nam salmış Aksaray'ımızın tekrar 2020'den sonra da yeşil Aksaray sıfatını alması için ekip olarak elimizden gelen gayret ve çabayı gösteriyoruz" diye konuştu. - AKSARAY

Vali Aydoğdu: 'Ağaç hepimizi birleştiriyor'
Vali Aydoğdu: 'Ağaç hepimizi birleştiriyor'
Vali Aydoğdu: 'Ağaç hepimizi birleştiriyor'
Vali Aydoğdu: 'Ağaç hepimizi birleştiriyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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