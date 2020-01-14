Vali Aydın Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü

14.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:10

Malatya Valisi Aydın Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve Mahalli İdareler Müdürü İsmet Timur ile Büyük Mustafa Paşa, Şeyhbayram ve Abdulgaffar mahalle muhtarlıklarını ziyaret etti.

Şeyhbayram Mahallesi Muhtarı Mustafa Canberk, Abdulgaffar Mahalle Muhtarı Hüseyin Özcan ve Büyük Mustafa Paşa Mahallesi Muhtarı Mustafa Eren'e ziyarette bulunan Baruş, mahallenin sıkıntıları ve çözüm noktasında yapılabilecek çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi alarak taleplerini yerinde inceledi.

Vali Baruş, burada yaptığı konuşmada, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi yaptığını belirtti.

Vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi noktasında ilk mercinin muhtarlar olduğunu aktaran Baruş, sorunları yerinde tespit etmek için muhtarlara ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, mahallelerinin sorunlarıyla ilgilenen Vali Baruş'a teşekkür etti.

Baruş, daha sonra Adafı 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ve Engelli Spor Merkezi'ni ziyaret etti, esnafla sohbet etti.

Kaynak: AA