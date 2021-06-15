Vali Ayaz afet eğitim çadırını ziyaret etti
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Vali Ayaz afet eğitim çadırını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Hilmi Çelikel - Haberler | Yaşam

Vali Ayaz afet eğitim çadırını ziyaret etti Ülke genelinde Afet Eğitim Yılı olarak ilan edilen 2021 yılı kapsamında Çankırı AFAD İl Müdürlüğü tarafından eğitim çadırı açıldı.

Vali Ayaz afet eğitim çadırını ziyaret etti

ÇANKIRI - Ülke genelinde Afet Eğitim Yılı olarak ilan edilen 2021 yılı kapsamında Çankırı AFAD İl Müdürlüğü tarafından eğitim çadırı açıldı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AFAD İl Müdürlüğü tarafından kurulan Afet Eğitim Çadırı'nı ziyaret etti. Vali Ayaz AFAD Gönüllüleri ve afet bilinci için yapılan etkinlikleri inceledikten sonra açıklamada bulundu.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "AFAD il müdürlüğümüz tarafından kurulan afet eğitim çadırımızı ziyaret ettik. Öncelikle tüm vatandaşlarımızın bu afet eğitim çadırına ilgi göstermelerini bekliyoruz. 2021 yılı bakanlığımız tarafından afet eğitim yılı olarak ilan edildi. Bu yıl boyunca ilimizde hem çevrimiçi olarak hem de elden geldiğince yüz yüze eğitimler vermeye devam edeceğiz. Hem ülkemiz bir afet ülkesi farklı afetlere zaman zaman maruz kalıyoruz. Hem de ilimizde öncelikle deprem olmak üzere farklı afetlere maruz kalma riskini taşıyor. Onun için bu konun önemini bir kere daha altını çizmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

AFAD İl Müdürü Abdullah Özçelik de bugüne kadar 58 bin kişiye ulaşıldığını, yıl sonuna kadar 100 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Vali Ayaz afet eğitim çadırını ziyaret etti
Vali Ayaz afet eğitim çadırını ziyaret etti
Vali Ayaz afet eğitim çadırını ziyaret etti
Vali Ayaz afet eğitim çadırını ziyaret etti
Vali Ayaz afet eğitim çadırını ziyaret etti
Vali Ayaz afet eğitim çadırını ziyaret etti
Vali Ayaz afet eğitim çadırını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hilmi Çelikel

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