Vali Avni Çakır, Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Çakır ve beraberindeki heyet Bozkurt ilçesine bağlı Sarıçiçek Köyü grup yolu ile yine aynı köyde İlçe Tarım Müdürlüğü ve köy muhtarlığı tarafından oluşturulan hurma bahçesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sarıçiçek köyündeki incelemelerden sonra Ambarcılar köyüne geçen Vali Çakır, burada köy muhtarından çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve yapılması gereken çalışmalar konusunda talimatlar verdi.

Vali Avni Çakır ile beraber, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Çenet, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, Kaymakam Okan Yenidünya, Belediye Başkanı Muammer Yanık, AK Parti İlçe Başkanı Murat Gürsoy ve İl Genel Meclisi üyesi İsmail Göksel de köylerdeki incelemelere katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz