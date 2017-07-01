Vali Atik'in Tillo'yu Ziyareti
Valiler Kararnamesi ile Çanakkale Ezine Kaymakamlığından Siirt Valiliğine atanan Ali Fuat Atik Tillo ilçesini ziyaret etti.
Valiler Kararnamesi ile Çanakkale Ezine Kaymakamlığından Siirt Valiliğine atanan Ali Fuat Atik Tillo ilçesini ziyaret etti.
Vali Atik, Tillo Kaymakamı Yunus Koç ve ilçedeki kamu kurumlarının amirleri tarafından Hükümet Konağı önünde karşılandı.
Kaymakam Koç, Vali Atik'e ilçe ve uygulanan projeler hakkında bilgi verdi.
İlçe meydanında vatandaşlarla da bir araya gelen Atik, daha sonra İsmail Fakirullah ve İbrahim Hakkı'nın türbesini ziyaret etti.
Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın'ı da makamında ziyaret eden Atik, ardından ilçeden ayrıldı.