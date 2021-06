Vali Atik; "Dünyanın en zor ve en güzel mesleğidir babalık"

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Babalar Günü ile ilgili olarak yayımladığı mesajda; "En büyük hazinemiz bizi koruyup kollayan babalarımızın isteği, çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayarak onların vatana millete hayırlı birer insan olduklarını görmektir" dedi.

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan 2021 yılı içerisinde 20 Haziran Pazar günü Babalar günü olarak kutlanacak. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Babalar Günü ile ilgili olarak yayımladığı mesajda; "Dünyanın en zor ve en güzel mesleğidir babalık. Yerini hiçbir şeyin dolduramadığı, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, en kutsal duygulardan biri. Hepimizin hayatındaki zor anlarda elinden tutan, içten gülümsemesiyle kalbini ısıtıp, sırtını sıvazlayan, varlığı ile kendimizi güvende hissettiren, en karmaşık yollarda yolumuzu açan, en karanlık zamanlarda bizi ışığıyla aydınlatan, bir çınar ağacı gibi gölgesinde huzur bulduğumuz en değerli varlığımız babalarımızın 'Babalar Günü'nü kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri hayata hazırlayan, kendi mutluluğundan çok bizim mutluluğumuzu düşünen hayattaki en büyük hazinemiz bizi koruyup kollayan babalarımızın isteği, çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayarak onların vatana millete hayırlı birer insan olduklarını görmektir. Varlıklarıyla bizlere daima güç veren, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde, bilinçli bir toplum yapısının oluşturulmasında büyük rolü olan tecrübeleriyle bizlere her zaman yol gösteren babalarımıza bizler sadece bu özel günle sınırlı kalmadan yaşamımızın her anında saygı ve sevgimizi göstererek onlara hayırlı birer evlat olmalıyız. Tüm bu duygu ve düşüncelerle, başta ülkemizin birlik ve beraberliği yolunda canlarını feda eden şehitlerimiz ve değerli evlatlarını aziz vatanımızın bekası için feda eden şehit babaları olmak üzere, tüm babaların 'Babalar Günü'nü en kalbi duygularla kutlar, sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice ömürler dilerim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı