Vali Atay, muhtarlarla bir araya geldi
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Vali Atay, muhtarlarla bir araya geldi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Merkezde bulunan Mahalle, Boğaziçi ve Beyköy belde muhtarları ile bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi.

Vali Atay, muhtarlarla bir araya geldi
01.09.2020 17:19 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:23

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Merkezde bulunan Mahalle, Boğaziçi ve Beyköy belde muhtarları ile bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda muhtarların sorunlarını dinledi.

Düzce Valiliği görevine atanmasının ardından Düzce'de ilçe ziyaretlerini gerçekleştiren Vali Cevdet Atay, korona virüs salgını nedeni ile görüşemediği muhtarlarla bir toplantı düzenledi. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda kurum amirleri de hazır bulundu. Düzce Merkez mahallesinde bulunan muhtarlar ile Beyköy ve Boğaziçi belde muhtarları ile yapılan toplantıda muhtarların fikir, talep ve istediklerini dinledi. Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanması konusunda muhtarlara ve ilgililere talimatlar verildi. Vatandaşların sağlığını korumak için maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşlara uyarılması konusunda muhtarlara bilgiler verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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