Vali Atay Beyköy'de ziyaretlerde bulundu
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Vali Atay Beyköy'de ziyaretlerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Atay Beyköy'de ziyaretlerde bulundu

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Beyköy beldesinde esnafı ziyaret etti vatandaşlarla bir araya geldi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Beyköy beldesinde esnafı ziyaret etti vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Cevdet Atay, beraberinde Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ile Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Ardından esnaf ve vatandaşlar sohbet eden Atay, korona virüse karşı vatandaşların daha dikkatli olmalarını söyledi. Sonrasında, Beyköy İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'ten okul hakkında bilgi ve okulda incelemelerde bulunarak öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Vali Atay ayrıca, Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek askerlerle sohbet etti yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. - DÜZCE

Vali Atay Beyköy'de ziyaretlerde bulundu
Vali Atay Beyköy'de ziyaretlerde bulundu
Vali Atay Beyköy'de ziyaretlerde bulundu
Vali Atay Beyköy'de ziyaretlerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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