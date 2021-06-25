Vali Atay, AA Düzce Bürosu'nu ziyaret etti
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Vali Atay, AA Düzce Bürosu'nu ziyaret etti

Vali Atay, AA Düzce Bürosu'nu ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce Valisi Cevdet Atay, Anadolu Ajansı (AA) Düzce Bürosu'na ziyarette bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Anadolu Ajansı (AA) Düzce Bürosu'na ziyarette bulundu.

Vali Atay ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu ve Düzce muhabiri Ömer Ürer'den kurumun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Velioğlu, Atay'a AA'nın hazırladığı "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" kitabını takdim etti.

AA'nın hazırladığı kitapların tarihe ışık tutması açısından çok kıymetli olduğunu belirten Atay, Velioğlu'na teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Vali Atay, AA Düzce Bürosu'nu ziyaret etti
Vali Atay, AA Düzce Bürosu'nu ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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