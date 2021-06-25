Vali Atay, AA Düzce Bürosu'nu ziyaret etti

Düzce Valisi Cevdet Atay, Anadolu Ajansı (AA) Düzce Bürosu'na ziyarette bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Anadolu Ajansı (AA) Düzce Bürosu'na ziyarette bulundu.

Vali Atay ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu ve Düzce muhabiri Ömer Ürer'den kurumun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Velioğlu, Atay'a AA'nın hazırladığı "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" kitabını takdim etti.

AA'nın hazırladığı kitapların tarihe ışık tutması açısından çok kıymetli olduğunu belirten Atay, Velioğlu'na teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş