Vali Arslantaş'tan Salda Gölü'nde boğularak yaşamını yitiren Mehmet Yayla'nın ailesine taziye ziyareti
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Vali Arslantaş'tan Salda Gölü'nde boğularak yaşamını yitiren Mehmet Yayla'nın ailesine taziye ziyareti

Vali Arslantaş'tan Salda Gölü'nde boğularak yaşamını yitiren Mehmet Yayla'nın ailesine taziye ziyareti
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde geçen hafta boğularak yaşamını kaybeden 15 yaşındaki Mehmet Yayla'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde geçen hafta boğularak yaşamını kaybeden 15 yaşındaki Mehmet Yayla'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Arslantaş, Yayla'nın merkeze bağlı Kumluca köyünde oturan ailesini İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ve İl Müftüsü Enver Türkmen ile ziyaret etti.

Merhuma Allah'tan rahmet, aileye başsağlığı dileyen Arslantaş, ailenin üzüntüsünü paylaştı.

Ziyarette, Müftü Türkmen tarafından dua okundu.

Vali Arslantaş'tan Salda Gölü'nde boğularak yaşamını yitiren Mehmet Yayla'nın ailesine taziye ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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Vali Arslantaş'tan Salda Gölü'nde boğularak yaşamını yitiren Mehmet Yayla'nın ailesine taziye ziyareti - Haberler
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