Vali Arslantaş'ın Rafting Heyecanı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve beraberindekiler, bir süre önce 4 teröristin ölü ele geçirildiği Erzincan'ın Kemah ilçesindeki Karasu Nehri'nde rafting heyecanı yaşadı.



Vali Ali Arslantaş, beraberindeki Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Burak Mumcu, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tümay Özgür ve protokol üyeleri ve üniversite öğrencileriyle geçen hafta düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği Kemah ilçesi Karasu Nehri yakınındaki operasyon bölgesine geldi.



Arslantaş ve beraberindekiler daha sonra hazırlanan 6 bot ile nehre girmeden önce rafting rehberi Gürcan Ekinci tarafından bilgilendirildi.



Ardından botlara binen Arslantaş, Çapoğlu, Şensoy, Özgür ve değir katılımcılar, zorluk derecesi 3 olan 4,5 kilometrelik parkurda rafting yaparak varış noktasına ulaştı.



Arslantaş, varış noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez yaptığı raftinge geç kaldığını belirterek şöyle devam etti:



"Erzincan Üniversitemizin Doğa Sporları Kulübü öğrencileri, hocaları, rektörümüz ve protokolden birkaç arkadaşımızla doğa sporlarının başkenti Erzincan'ın rafting için uluslararası standartlarda 3 zorluk derecesindeki parkurunu geçtik. Zaman zaman heyecanlandık, kürek çekmekten avuçlarımızın içi patladı. Macera ve doğa tutkunlarını, heyecan severleri buraya davet ediyoruz."



Bölgenin teröristlerin Karadeniz'e geçiş güzergahında olduğunu ancak alınan güvenlik tedbirleriyle teröristlere fırsat vermemek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Arslantaş, "Yaklaşık 10 gün önce bu bölgede jandarmamız çok başarılı bir operasyon yapıp 4 terörist ölü olarak etkisiz hale getirildi. Erzincan'ın gerçeği terör değil rafting, doğa sporları, yamaç paraşütü, kaya tırmanışı, buz tırmanışı, kış sporlarıdır." diye konuştu.



Rektör Çapoğlu da doğa ve adrenalin tutkunlarını Erzincan'a davet ederek "Hafta içi yoğun çalışıyoruz, hafta sonunu da dinlenerek geçirmek için üniversitemizin Doğa Sporları Kulübündeki hocalarımızın önderliğinde öğrencilerimiz, valimiz, il idarecilerimizle Karasu'da biraz serinledik." dedi.