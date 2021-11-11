Vali Ali Yerlikaya : 'El birliğiyle 8 bin 900 fidanı toprakla buluşturacağız'

- Heybeliada'da 8 bin 900 fidan toprakla buluştu

İSTANBUL - 11 kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle Heybeliada'da 'Geleceğe Nefes, Dünya'ya Nefes' etkinliği kapsamında 8 bin 900 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

11 kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle Heybeliada'da Geleceğe Nefes, Dünya'ya Nefes etkinliği kapsamında 8 bin 900 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi ile düzenlenen '84 milyon için 3'er fidan 252 milyon fidan' sloganıyla, Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuşma yaparak, vatandaşları selamladı.

Günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Daha yeşil bir İstanbul, daha yeşil yarınlar için geleceğimize nefes verip davetimize icabet eden siz kıymetli hemşehirlerimi büyük bir heyecanla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, Fidan Dikme Bayramımıza hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Çevre dostu kardeşlerim "Bu şehr-i İstanbul ki bir misli bahadır, Bir sengine yek pare Acem mülkü fedadır" dizeleriyle İstanbulumuzla ilgili gönlümüzden geçenleri ne güzel ifade etmiş Şair Nedim. İstanbul'un bir taşına bile acem mülkü feda olsun diyor. İstanbulumuzda da orman yangınlarını önlemek için geçtiğimiz yaz 30 Temmuz ila 30 Eylül tarihleri arasında iki kez ormanlık alanlara girişleri yasakladık. Geçen yıl 12 Temmuz'da Çamlimanı mevkiinde, yani burada çıkan yangında 6.9 hektar ormanlık alan yandı. Yangına hemen uçak, helikopter, itfaiye ekiplerimiz ve gönüllü vatandaşlarımızla müdahale edildi. Bu yıl da 21 Ağustos günü Bayraktepe mevkiinde çıkan yangında 7.14 hektarlık alan yandı. Yangını haberini alır almaz hemen Heybeliada'ya geldim. Yangın söndürme uçakları, helikopterler, arazöz, itfaiye, TOMA araçları, Orman Bölge Müdürlüğümüz personelleri, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, İtfaiye ekipleri, Kaymakamlığımız, Adalar İlçe Belediyemiz, personelimiz Heybeliada, Deniz Harp Okulu öğrencilerimiz, İtfaiyesi aynı zamanda askerleri, zabıta, Sahil Güvenlik velhasıl diğer bütün kamu personelleri, muhtarlarımız ve gönüllü kahramanlarımız, herkes ama herkes elini taşın altına koydu. Yanan ormanlık alanlara yeni fidanlar ekeceğiz. Geçen yıl 11 Kasım'daki Milli Ağaçlandırma Gününde Heybeliada'ya beş yüz Erguvan, bin beş yüz Selvi, bin Kızılçam, dört bin yedi yüz elli Fıstık Çamı olmak üzere toplam sekiz bin yedi yüz elli fidan diktik. Birazdan da yine hep beraber el birliğiyle yedi bin yüz Kızılçam, bin üç yüz Fıstık Çamı, beş yüz Erguvan olmak üzere 8 bin 900 fidanı toprakla buluşturacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşma yapan İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Şakir Güneri, " Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Kasım günü 2019 yılından beri Milli Ağaçlandırma Günü olarak tescil edilmiştir. 81 ilimizde her yıl milyonlarca fidan dikilmektedir" şeklinde konuştu.

"Yangınlar olmasın ormanlarımızı, ağaçlarımızı koruyalım"

Fidan dikiminin ardından açıklamada bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yangınlar olmasın ormanlarımızı, ağaçlarımızı koruyalım, gözetelim. Bu sevgi yüreğimizde hep daim olsun. ve geleceğimize. olsun diyorum" dedi.

Adalar Kültür Derneği Başkanı Özer Kangür, "Biz adalılar yangınları biraz biliyoruz, alışığız. Yangın olur olmaz hemen bütün ada yangın yerine koştu. İtfaiye büyük destek verdi. Şimdi de sıra fidan dikimine geldi. Hemen hemen her sene fidan dikimleri yapılıyor. Burada da çok güzel bir organizasyon yapılmış. Okullardan öğrenciler toparlandı. Ayrıca vatandaşlar geldiler. Çok takdir edilecek bir çalışma. Her sene devam edeceğini düşünüyorum. Tabii yangınlar değil de ağaç dikimleri bu şekilde devam edecektir" dedi.