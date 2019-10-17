Vali Ali Mantı'nın okul ziyareti

17.10.2019 10:13

Aksaray Valisi Ali Mantı, Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretinde öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Mantı, yaptığı açıklamada, çok çalışmanın önemine dikkat çekerek alın teri dökülmeden hiçbir şeyin sahibi olunamayacağını söyledi.

Özgürlüklerin sınırsız olmadığını ifade eden Mantı, şöyle konuştu:

"Disiplin, irade, çalışma bu üç madde sizler için çok önemli bunlara dikkat edin. Günümüz gençliğinin karşılaştığı en önemli sorunların başında birçok cepheden kendilerine taarruzun olması. Değişik unsurlardan gelen bu taarruzlar karşısında gençlerin uyanık olmaları gerekiyor. Vatanınıza, milletinize hizmet için çalışın, alın teri dökün, büyük hedeflere çok çalışılarak ulaşılabilir. Alın teri hiçbir zaman yerde kalmaz. Onun için her zaman sağlam durmalısınız."

Okul Müdürü Orhan Avan ve öğretmenlerle de görüşen Vali Mantı ve beraberindeki heyet okul kütüphanesini gezerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA