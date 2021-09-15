VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ZİYARETİNE GELEN TPAO GENEL MÜDÜRÜ MELİH HAN BİLGİN VE BERABERİNDEKİ HEYET İLE GÖRÜŞTÜ - Haberler
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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ZİYARETİNE GELEN TPAO GENEL MÜDÜRÜ MELİH HAN BİLGİN VE BERABERİNDEKİ HEYET İLE GÖRÜŞTÜ

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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ZİYARETİNE GELEN TPAO GENEL MÜDÜRÜ MELİH HAN BİLGİN VE BERABERİNDEKİ HEYET İLE GÖRÜŞTÜ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, ziyaretine gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve beraberindeki Turkish Petrolium International Company (TPIC) Genel Müdürü Edip Müyesseroğlu, TPAO Genel Müdür Yardımcıları M.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, ziyaretine gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve beraberindeki Turkish Petrolium International Company (TPIC) Genel Müdürü Edip Müyesseroğlu, TPAO Genel Müdür Yardımcıları M. Ferruh Akalın, Abdurrahman Tiryaki, Yücel Atalay, İş Güvenliği Daire Başkanı Erkan İnce, Başdanışman Ufuk Hacıahmetoğlu, TPAO Arama Daire Başkan Yardımcısı Ali Rıza Toygar; Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir ve Arama Müdürü Gülsüm Burcu Günal ile görüştü. Valilik makamında yapılan görüşmede İlimiz ve bölgemizde TPAO tarafından sürdürülen çalışmalara ilişkin değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu, iş birliği ve koordinasyonu gerektiren hususlar ele alındı.

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Haber: VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ZİYARETİNE GELEN TPAO GENEL MÜDÜRÜ MELİH HAN BİLGİN VE BERABERİNDEKİ HEYET İLE GÖRÜŞTÜ - Haberler
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