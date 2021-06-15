Vali Ali Hamza Pehlivan, Şal-Şepik Atölyesini Ziyaret Etti
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Vali Ali Hamza Pehlivan, Şal-Şepik Atölyesini Ziyaret Etti

Vali Ali Hamza Pehlivan, Şal-Şepik Atölyesini Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Ali Hamza Pehlivan; Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ile birlikte Şırnak Üniversitesi Kampüs Yerleşkesinde faaliyet gösteren, Şırnak İlimizin en önemli kültürel ürünlerinden biri olan...

Valimiz Ali Hamza Pehlivan; Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ile birlikte Şırnak Üniversitesi Kampüs Yerleşkesinde faaliyet gösteren, Şırnak İlimizin en önemli kültürel ürünlerinden biri olan şal-şepik kumaşı üretim atölyesini ziyaret etti.

Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi, GAP İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün müşterek çalışması ile Üniversite kampüsünde kurulumu tamamlanan ve faaliyete geçen şal-şepik atölyesini gezen Vali Pehlivan; Başkan Yarka ve Rektör Erkan ile birlikte bir süre tezgahın başına geçerek atölyedeki faaliyetlere iştirak etti, usta öğreticilerden bilgi aldı, atölyede çalışanlara kolaylıklar diledi.

Kaynak: Habermetre

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