Vali Ali Çelik, Kurbanını Diyanet Vakfına Bağışladı

Kütahya Valisi Ali Çelik, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürdüğü organizasyona destek olmak için kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürdüğü organizasyona destek olmak için kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile Diyanet Vakfı Şube Temsilcisi Mustafa Cihan Dönmez'i makamında kabul eden Vali Çelik, vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgiler aldı.

Vali Çelik'in kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı adına kabul eden Demirtaş, teşekkür ederek bağış makbuzunu takdim etti.

Kaynak: Habermetre