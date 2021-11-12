Vali Ali Çelik, Hira Camisinin temel atma törenine katıldı

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (Habermetre) - Kütahya'nın merkez mahallesi Bahçelievler'de Hira Cami Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile hayırseverlerin desteğiyle yaptırılacak Hira Cami temel atma töreni Vali Ali Çelik'in katılımıyla yapıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, hayırsever Nuri Olçar'ın Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya şubesine bağışladığı bin 600 metrekare arsa ile 800 metrekare hazine arazisinin birleşiminden oluşan 2 bin 290 metrekare alan üzerine inşa edilecek caminin bin 500 kişi kapasiteli olacağını kaydetti.

Demirtaş, camide 4-6 yaş Kur'an kursu sınıfları, yetişkin Kur'an kursu sınıfları, çok amaçlı salon ile mabet alanı da bulunacağını belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür ederek "Caminin bir an önce tamamlanması için hep birlikte çalışacağız" diyen Vali Ali Çelik, hayırsever Nuri Olçar'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Caminin Bahçelievler ve Bölcek mahallerine hizmet vereceğini belirten Vali Ali Çelik, "Hem ibadet yeri hem de yetişkin Kur'an kursu ve 4-6 yaş grubu kurslarıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatın içindeki kültür, ahlak ve inançlarını geliştirmesi için de büyük bir katkı sunacak. Böyle bir hizmete vesile olan, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ali Çelik ile protokol üyeleri tarafından butona basılarak caminin temeli atıldı.

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