Vali Aktaş, Yeni Kaymakamlarla Bir Araya Geldi

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı'da boş olan ilçe kaymakamlıklarına vekaleten görevlendirilen kaymakamlara yemek verdi.



Hacı Ali Dinlenme Tesisleri'nde verilen yemeğe Vali Yardımcıları Abdullah Aslaner, Zeki Karaca ve diğer ilçe kaymakamları da katıldı. Yemekte yeni kaymakam vekillerini tebrik ederek görevlerinde başarı dileyen Vali Aktaş, yeni kaymakamların uyumlu bir şekilde çalışarak görevlendirildikleri ilçelere önemli hizmetler yapacaklarına inandığını ifade etti.



Vekil Kaymakamlar ile yakından ilgilenen Çankırı'nın mülki idare amirleri, genç kaymakamlarla tecrübelerini paylaştı.



Geçtiğimiz haftalarda Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine Betül Büyükkılıç, Şabanözü ilçesine Mehmet Faruk Kazdal, Kızılırmak ilçesine Mustafa Caner Culukar, Orta ilçesine Yunus Emre Temel ve Korgun ilçesine ise Abdurrahman Çelebi Vekil Kaymakam olarak atanmıştı. - ÇANKIRI