Vali Aktaş Silopi'yi Ziyaret Etti

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Silopi ilçesinde bazı inceleme ve ziyaretler yaptı.

Vali Aktaş, Silopi'yi ziyaret ederek, ilçede yapımı tamamlanan Zirai Karantina Müdürlüğü binasında inceleme yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Osmanoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi alan Aktaş, daha sonra ilçede geçen yıl bacağı bariyerlere sıkışarak yaralanan 10 yaşındaki Çiğdem Başak ile zırhlı polis aracının evlerine çarpması sonucu hayatını kaybeden Muhammed ve Furkan Yıldırım'ın ailesini ziyaret etti.

Aktaş'a ziyaret ve incelemelerinde, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş eşlik etti.