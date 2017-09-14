Vali Aktaş Okulları Denetledi

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş 2017-2018 eğitim öğretim sezonu öncesi kentte bulunan okulları denetledi.



Vali Aktaş'a incelemelerinde Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz eşlik etti.



Kent merkezi Fatih Sosyal Bilimler Lisesi, Nazmiye Demirel Kız Meslek Lisesi ve yapımı tamamlanan İmam Hatip Ortaokulunda incelemelerde bulunan Aktaş, Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'dan okullar hakkında bilgi aldı.



Buradan Kumçatı beldesine geçen Aktaş, okullarda yapılan hazırlıkların, okulların açılacağı 18 Eylül tarihine kadar bitirilmesi talimatını verdi.



Aktaş ayrıca, okul çıkışında kayıt için gelen öğrenci ve velilerle bir süre sohbet etti.