Vali Aksoy, Didimli muhtarlar ile bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Aksoy, Didimli muhtarlar ile bir araya geldi

Vali Aksoy, Didimli muhtarlar ile bir araya geldi

Aydın'ın Didim ilçesinde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Vali Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Aydın'ın Didim ilçesinde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Vali Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Didimli mahalle muhtarları ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Mahalle muhtarları ile görüşen Vali Aksoy, muhtarların talepleri ve sıkıntılarını dinleyerek, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında ilçe genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Vali Aksoy, Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim Adliyesi'ne gelerek ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Aksoy ve beraberindeki heyet, Didim ilçesinde ikamet eden Şehit Yusuf Parlak'ın ailesini evinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen programda Vali Aksoy'a, Didim Kaymakamı Mustafa Yiğit ile Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay eşlik etti. - AYDIN

Vali Aksoy, Didimli muhtarlar ile bir araya geldi

Vali Aksoy, Didimli muhtarlar ile bir araya geldi

Vali Aksoy, Didimli muhtarlar ile bir araya geldi

Vali Aksoy, Didimli muhtarlar ile bir araya geldi

Vali Aksoy, Didimli muhtarlar ile bir araya geldi

Vali Aksoy, Didimli muhtarlar ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hüseyin Aksoy, Didim, Aydın, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title