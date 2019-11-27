Vali Akın, Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu ile buluştu

27.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:22

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu sanatçılarıyla biraraya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Konferans Salonunda sanatçılarla buluşan Akın, Kırşehir'in sahip olduğu zengin müzik kültürünün UNESCO tarafından tescil edildiğini anımsattı.

UNESCO tarafından müzik alanında Yaratıcı Şehirler Ağına dahil olunmasında, Aşık Said'den Muharrem Ertaş'a, Çekiç Ali'den Hacı Taşan'a, abdallık geleneğinin en önemli temsilcisi merhum Neşet Ertaş'ın etkileri olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Kırşehir sınırları ötesine ulaşan bozlak müziği, UNESCO tarafından tesciliyle bilinirliği daha çok artacaktır. Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu üyeleri de günümüzde bu geleneği yaşatarak gelecek nesillere aktarılması adına önemli görevler üstlenen kültür elçileridir. Kırşehir'in tanıtımına UNESCO başarısı da büyük katkı sağlayacaktır. Alınan bu karar aynı zamanda bizlere büyük sorumluluk yüklemektedir. Kente gelen ziyaretçilere bu kültürü tanıtacak ve türkülerimizden örnekler sunulmasını öngören bir çalışmanın gayreti içerisindeyiz. Bu çalışmaya büyük önem veriyoruz. Kırşehir müziğinin marka haline gelmesinde emeği olan tüm ozanlarımıza teşekkür ediyorum."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır ise bozlak kültürünü yaşatan ustaların, kentin kültür temsilcileri olduğunu anlatarak, topluluğun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA