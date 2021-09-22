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Vali Akın kamu kuruluşlarında inceleme yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Vali Akın kamu kuruluşlarında inceleme yaptı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü ile Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nü ziyaretinde kuruma yeni atanan İl Müdürü İbrahim Avşar'a görevinde başarılar dileyen Vali İbrahim Akın, yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı. Ziyaret sırasında, Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel afeti sonrasında bölgede görev yapan kurum personeline İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı 'Teşekkür Belgelerini' verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne de ziyarette bulunan Vali Akın, Şube Müdürü Hasan Tezer'den çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hasan Tezer ile kurum içerisinde oluşturulan tahnit hayvanların ve yaşam alanlarının canlandırıldığı Tabiat Müzesi'nde incelemelerde bulunan Vali Akın, brifing alarak incelemelerini sonlandırdı. - KIRŞEHİR

Vali Akın kamu kuruluşlarında inceleme yaptı

Vali Akın kamu kuruluşlarında inceleme yaptı

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Haber: Vali Akın kamu kuruluşlarında inceleme yaptı - Haberler
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