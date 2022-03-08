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Vali Akın, kadın personele karanfil dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Akın, kadın personele karanfil dağıttı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, valilik bünyesinde çalışan kadınlara Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil dağıttı.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, valilik bünyesinde çalışan kadınlara Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil dağıttı.

Personelinin ve bütün kadınların gününü kutlayan Vali İbrahim Akın, kadınların emekleri ve fedakarlıkları ile toplumun temelini oluşturduklarını söyledi. Kadınlara ayrım yapmadan değer vermek gerektiğini belirten Vali Akın, "Hayatın her alanında fedakarlığın sembolü olmuş kadınlarımız aile kurumunun temel taşı, milli ve manevi değerlerimizin en önemli temsilcileridir. Bu vesileyle, tüm kadınlarımızın ve Valilikte çalışan bayan personelimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - KIRŞEHİR

Vali Akın, kadın personele karanfil dağıttı

Vali Akın, kadın personele karanfil dağıttı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Kadınlar Günü, İbrahim Akın, Kırşehir, Yerel, Haberler

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