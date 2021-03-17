Vali Akbıyık: "Vakalarda artış söz konusu"
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Vali Akbıyık: "Vakalarda artış söz konusu"

17.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:33

Vali Akbıyık: "Vakalarda artış söz konusu" Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kent olarak mavi bölgede olduklarını belirterek, "Maalesef Hakkari'de de son iki haftadır vakalarda artış söz konusu" dedi.

Vali Akbıyık: "Vakalarda artış söz konusu"

HAKKARİ - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kent olarak mavi bölgede olduklarını belirterek, "Maalesef Hakkari'de de son iki haftadır vakalarda artış söz konusu" dedi.

Vali Akbıyık başkanlığında korona virüsle mücadele kapsamında yapılan denetimlere Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Çevre ve Şehircilik Müdürü Nazmi Yakar, STK temsilcileri, polis ve zabıta ekipleri, sağlık çalışanları, muhtarlar ve ilgili kurum çalışanları katıldı. Denetim öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Vali İdris Akbıyık, tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'de de denetimlerin devam ettiğini belirtti. Hakkari'de korona virüsü azaltmak ve mavi bölgede kalabilmek için denetimlerin tüm alanlarda sürdürüldüğünü ifade eden Vali Akbıyık, "Bildiğiniz gibi pazartesi günü Türkiye'nin genel durumu Sağlık Bakanımız tarafında açıklandı. Hakkari olarak mavi bölgedeyiz. Maalesef Hakkari'de de son iki haftadır vakalarda artış söz konusu. Biz mavi bölgede kalabilmek için Hakkari halkı ile beraber Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Bilim Kurulunun önerileri, Sağlık Bakanımızın ve İçişleri Bakanımızın genelgeleri doğrultusunda bin kişi ile bugün tüm ilçelerimizde, köylerimizde, beldelerimizde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz Hakkari'nin mavi de kalması ve sağlıklı kalmasıdır" dedi.

Vali Akbıyık ve beraberindekiler; toplu taşıma, kuyumcu, lokanta, fırın, manav ve birçok yerde denetim yaparak; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Denetimlerin kent merkezinde oluşturulan 14 ekiple devam ettiği belirtildi.

Vali Akbıyık: 'Vakalarda artış söz konusu'
Vali Akbıyık: 'Vakalarda artış söz konusu'
Vali Akbıyık: 'Vakalarda artış söz konusu'
Vali Akbıyık: 'Vakalarda artış söz konusu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ

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