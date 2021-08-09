Hakkari Valisi Akbıyık, Damla Projesi gönüllülerini kabul etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Hakkari'ye gelen öğrencileri kabul etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Hakkari'ye gelen öğrencileri kabul etti.

Valilik toplantı salonunda öğrencilerle bir araya gelen Akbıyık, projenin amacının ülkedeki çocukların farklı kültürleri tanımasını ve kentleri görmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Proje kapsamında başka illerden de öğrencilerin geldiğini anlatan Akbıyık, "Hakkari, Türkiye'nin ender güzelliklerine sahip yerlerinden biri. Umarım burada çok güzel vakit geçirip yeni arkadaşlıklar edinirsiniz. Hakkarililer misafirperverdir. Sizi en güzel şekilde ağırlayacaklardır." diye konuştu.

Akbıyık, sohbet ettiği öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Öğrencilere Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş