Hakkari Valisi Akbıyık, Damla Projesi gönüllülerini kabul etti
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Hakkari Valisi Akbıyık, Damla Projesi gönüllülerini kabul etti

Hakkari Valisi Akbıyık, Damla Projesi gönüllülerini kabul etti
Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Hakkari'ye gelen öğrencileri kabul etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Hakkari'ye gelen öğrencileri kabul etti.

Valilik toplantı salonunda öğrencilerle bir araya gelen Akbıyık, projenin amacının ülkedeki çocukların farklı kültürleri tanımasını ve kentleri görmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Proje kapsamında başka illerden de öğrencilerin geldiğini anlatan Akbıyık, "Hakkari, Türkiye'nin ender güzelliklerine sahip yerlerinden biri. Umarım burada çok güzel vakit geçirip yeni arkadaşlıklar edinirsiniz. Hakkarililer misafirperverdir. Sizi en güzel şekilde ağırlayacaklardır." diye konuştu.

Akbıyık, sohbet ettiği öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Öğrencilere Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım eşlik etti.

Hakkari Valisi Akbıyık, Damla Projesi gönüllülerini kabul etti
Hakkari Valisi Akbıyık, Damla Projesi gönüllülerini kabul etti
Hakkari Valisi Akbıyık, Damla Projesi gönüllülerini kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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